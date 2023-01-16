Россиянин Карацев потерял 30 позиций в рейтинге ATP

Так, лидером по-прежнему продолжает оставаться Карлос Алькарас (6820 очков). В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). На второй строчке располагается Рафаэль Надаль (5770 очков). Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд (5720 очков).

На шестой позиции располагается Андрей Рублев. На прошлой неделе он впервые в своей карьере стал лучшей ракеткой России. Даниил Медведев продолжает оставаться на восьмом месте после падения в рейтинге от 9 января. 20-ку лучших замыкает еще один россиянин Карен Хачанов, который сегодня пробился во второй круг Australian Open.