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54 минуты назад

Россиянин Карацев потерял 30 позиций в рейтинге ATP

Газета.Ru

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) обновила рейтинг спортсменов.

Россиянин Карацев потерял 30 позиций в рейтинге ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, лидером по-прежнему продолжает оставаться Карлос Алькарас (6820 очков). В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). На второй строчке располагается Рафаэль Надаль (5770 очков). Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд (5720 очков).

На четвертом месте грек Стефанос Циципас, Новак Джокович 5-й. Таким образом, топ-5 рейтинга остался без изменений.

На шестой позиции располагается Андрей Рублев. На прошлой неделе он впервые в своей карьере стал лучшей ракеткой России. Даниил Медведев продолжает оставаться на восьмом месте после падения в рейтинге от 9 января. 20-ку лучших замыкает еще один россиянин Карен Хачанов, который сегодня пробился во второй круг Australian Open.

Стремительное падение в рейтинге ATP показал Аслан Карацев. Россиянин опустился с 52-й на 82-ю позицию.

Сегодня в Мельбурне стартовал Australian Open. Помимо Хачанова свой матч уже провел Павел Котов. Он уступил Таллону Грикспору из Нидерландов.

Теннис,Павел Котов,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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