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1 час назад

Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Чемпионат.com

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина переиграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто на старте Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 13» на хардовом покрытии. Рыбакина одолела соперницу со счётом 7:5, 6:3.

Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представительница Казахстана выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету итальянской теннисистки два эйса, одна ошибка на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз.

В следующем круге Рыбакина сойдётся либо с представительницей Словении Каей Юван, либо с француженкой Селеной Яникижевич.

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