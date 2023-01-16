Тарпищев объяснил, почему украинцы играют с россиянами в теннис

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему «даже украинцы» продолжают играть с россиянами в теннис. Как сообщает Metaratings, глава организации отметил, что в этом виде спорта все «своего рода семья», а Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) последовательно отстаивают свой подход, который позволяет играть представителям всех стран.

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«Они просто следуют регламенту, который сами и утвердили намного раньше. Многих, наверное, удивляет, почему в теннисе никто не отказался играть против наших в сложное время, и все дружат. Даже украинцы играют с нами. Один из факторов — мы с детства играем против друг друга. Своего рода мы — теннисная семья», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР добавил, что сейчас организации защищают свою систему и позволяет играть представителям любых стран. Вместе с тем Тарпищев отметил, что в этой ситуации коммерческая составляющая вторична, хоть любой большой спорт в действительности является бизнесом.

Напомним, что WTA и ATP разрешают россиянами и белорусам выступать на своих турнирах в нейтральном статусе. Кроме того, они наказали организаторов Уимблдона за отстранение спортсменов — соревнования лишили рейтинговых очков, а также оштрафовали на 1 млн долларов каждая.