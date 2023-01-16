На Australian Open первую ракетку мира Игу Свёнтек забросали мячами

На выходе с корта Свёнтек раздавала автографы, в том числе оставляла их на сувенирных мячах. Один из фанатов сверху бросил мячом прямо в Игу. После чего теннисистка погрозила ему пальцем, но всё же оставила свою подпись. Одновременно с этим с другой стороны корта бросили ещё один мяч.