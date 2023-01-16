Циципас высказался о первой победе на Australian Open

«Это было непросто. К концу третьего сета Кентен показал хороший теннис. Я немного сбился с ритма на подаче. Не ожидал, что у меня будут такие проблемы на тай-брейке, поэтому пришлось искать какие-то решения и выходы. Я думаю, что мой боевой дух показал себя ближе к концу встречи. Я не собирался сдаваться, и хотя на тай-брейке я столкнулся с действительно тяжёлыми ситуациями, уступая в счете, я получил хорошую поддержку от зрителей, и мы вместе с ними отыгрались и выиграли матч», — сказал Циципас в интервью на корте.