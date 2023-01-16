Медведев разгромил Гирона в первом круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в первом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и тем самым вышел во второй круг. Об этом пишет РИА Новости.

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В своем первом матче россиянин одолел Гирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Во втором раунде соперником Медведева станет австралийский теннисист Джон Миллман, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера. Он занимает 140 место в мировой классификации.