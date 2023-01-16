Медведев разгромил Гирона в первом круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в первом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и тем самым вышел во второй круг. Об этом пишет РИА Новости.
В своем первом матче россиянин одолел Гирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Во втором раунде соперником Медведева станет австралийский теннисист Джон Миллман, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера. Он занимает 140 место в мировой классификации.
Во второй раунд также вышел Ллойд Харрис из ЮАР. Он проиграл итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 1:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:7 (4:10). Кроме того, во второй круг вышли Карен Хачанов и действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль. У женщин во второй раунд прошла россиянка Диана Шнайдер.