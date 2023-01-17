Матчи Australian Open прерваны из-за дождя. Это вторая остановка соревнований

Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии остановлены из-за дождя.

Матчи продолжаются лишь кортах, которые оснащены выдвижной крышей. Напомним, что матчи прерываются второй раз за день. Ранее матчи приостанавливали из-за сильной жары.

На данный момент продолжаются матчи Ю Сиу Сю – Алекс де Минор, Тамара Зиданшек – Онс Жабер. Все остальные матчи Australian Open были прерываны.