Дмитриева высказалась о победе Медведева в первом круге AO

«Даня показал очень хороший теннис. Соперник был удобный для Медведева: после ударов Гирона мяч настолько надёжно сидел на ракетке Дани, что он мог делать с ним что угодно.



Медведев достаточно спокойно и уверенно провёл матч, за исключением последнего гейма. Он показал феноменальные возможности рывков, которые никто не может сделать, когда он мчался из одной части корта в другую, имея запас времени. Очень приятное впечатление осталось от игры Дани. Хотя иногда приходилось волноваться, потому что Медведев очень эмоциональный, а мы это знаем», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.