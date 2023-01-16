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40 минут назад

Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева в первом круге Australian Open

Чемпионат.com

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о победе россиянина Даниила Медведева над Маркосом Хироном в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

Дмитриева высказалась о победе Медведева в первом круге AO
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Даня показал очень хороший теннис. Соперник был удобный для Медведева: после ударов Гирона мяч настолько надёжно сидел на ракетке Дани, что он мог делать с ним что угодно.

Медведев достаточно спокойно и уверенно провёл матч, за исключением последнего гейма. Он показал феноменальные возможности рывков, которые никто не может сделать, когда он мчался из одной части корта в другую, имея запас времени. Очень приятное впечатление осталось от игры Дани. Хотя иногда приходилось волноваться, потому что Медведев очень эмоциональный, а мы это знаем», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Теннис,Егор Кабак,Анна Дмитриева,Даниил Медведев,
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