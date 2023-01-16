Российского теннисиста Медведева сравнили с осьминогом

«Представим, что вы на берегу океана, к вам прилепился осьминог, вы брыкаетесь, но он и к лицу прицепился, и уши закрыл. Гирон бьет в одну девятку, потом в другую, но эти щупальца осьминога везде, достают любые мячи. Медведев был в своей стихии и делал все, что хотел. Удерживать длинные розыгрыши против Медведева не было шансов, подача у Даниила тоже была лучше», – прокомментировал эту победу Андрей Чесноков.