Российского теннисиста Медведева сравнили с осьминогом

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков сравнил теннисиста Даниила Медведев с «осьминогом в океане». Об этом сообщает ТАСС.
16 января Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в матче первого круга Australian Open.
«Представим, что вы на берегу океана, к вам прилепился осьминог, вы брыкаетесь, но он и к лицу прицепился, и уши закрыл. Гирон бьет в одну девятку, потом в другую, но эти щупальца осьминога везде, достают любые мячи. Медведев был в своей стихии и делал все, что хотел. Удерживать длинные розыгрыши против Медведева не было шансов, подача у Даниила тоже была лучше», – прокомментировал эту победу Андрей Чесноков.
Он также добавил, что, несмотря на разгромный счёт, Гирон является достойным соперником.
«Медведев просто лучше передвигался по корту, был выносливее, наносил более плотные удары. Но это только первый круг, надо себя готовить на будущее», – подытожил Чесноков.
26-летний Даниил Медведев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах организации он одержал 15 побед. Кроме того, в составе сборной России Медведев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году спортсмен 16 недель являлся первой ракеткой мира.
Ранее серебряная призерка Олимпийских игр по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала о том, что необходимо Даниилу Медведеву для победы на Открытом чемпионате Австралии.