Тарпищев высказался о перспективах Даниила Медведева в 2023 году

Даниил Медведев в новом сезоне будет играть еще лучше, если у него не будет травм, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Metaratings.ru.
— Какие ожидания от Даниила Медведева на этот сезон? В прошлом году он впервые в карьере взобрался на вершину мирового рейтинга.
— Если не будет травм и будет нормальный подготовительный период, то он будет играть еще лучше и продолжит биться за первое место в мировом рейтинге.
Сезон 2022 Медведев завершил на седьмом месте рейтинга ATP. В 2022 году россиянин выиграл два турнира серии ATP, а также сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии.