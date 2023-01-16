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44 минуты назад

Тарпищев высказался о перспективах Даниила Медведева в 2023 году

Матч ТВ

Даниил Медведев в новом сезоне будет играть еще лучше, если у него не будет травм, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Metaratings.ru.

Тарпищев высказался о перспективах Даниила Медведева в 2023 году
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Какие ожидания от Даниила Медведева на этот сезон? В прошлом году он впервые в карьере взобрался на вершину мирового рейтинга.

— Если не будет травм и будет нормальный подготовительный период, то он будет играть еще лучше и продолжит биться за первое место в мировом рейтинге.

Сезон 2022 Медведев завершил на седьмом месте рейтинга ATP. В 2022 году россиянин выиграл два турнира серии ATP, а также сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии.

Теннис,Даниил Медведев,Шамиль Тарпищев,
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