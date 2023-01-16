Кафельников отреагировал на победу Медведева в первом круге Australian Open

«Победа ожидаемая. На прошлой неделе Даниил не играл, посвятил все время тренировкам, хорошо подготовился. Примерно такой уверенной победы и ждал. Все-таки Гирон — соперник не того уровня, чтобы доставить Медведеву дискомфорт. Отличная победа для первого матча, с минимальными затратами», — заявил Кафельников.