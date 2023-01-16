Кафельников отреагировал на победу Медведева в первом круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу российского спортсмена Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает РИА Новости.
В матче за выход во второй раунд 16 января российский спортсмен одолел представителя США Маркоса Гирона. Матч завершился в трех сетах 6:0, 6:1, 6:2.
«Победа ожидаемая. На прошлой неделе Даниил не играл, посвятил все время тренировкам, хорошо подготовился. Примерно такой уверенной победы и ждал. Все-таки Гирон — соперник не того уровня, чтобы доставить Медведеву дискомфорт. Отличная победа для первого матча, с минимальными затратами», — заявил Кафельников.
Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. В следующем круге Медведев сыграет с Джоном Миллманом, который представляет страну-хозяйку турнира — Австралию.
В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов ATP Медведев продолжает занимать восьмую позицию.