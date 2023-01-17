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1 час назад

Болельщикам запретили приносить флаг России на трибуны Australian Open

Lenta.ruиещё 7

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) из-за жалоб украинских зрителей. Об этом сообщает Reuters.

Болельщикам запретили приносить флаг России на трибуны Australian Open
Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

Организаторы Australian Open напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других зрителей. «С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии», — говорится в заявлении организации. Уточняется, что решение уже вступило в силу.

По данным агентства, основанием для такого решения стала в том числе жалоба посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Ранее он возмутился, что во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на зрительской трибуне находился болельщик с флагом России. Украинский дипломат также выступал с требованием не допускать россиян до турнира, однако организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Теннис,Камилла Рахимова,Владимир Путин,
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