Болельщикам запретили приносить флаг России на трибуны Australian Open

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) из-за жалоб украинских зрителей. Об этом сообщает Reuters.

Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

Организаторы Australian Open напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других зрителей. «С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии», — говорится в заявлении организации. Уточняется, что решение уже вступило в силу.

По данным агентства, основанием для такого решения стала в том числе жалоба посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Ранее он возмутился, что во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на зрительской трибуне находился болельщик с флагом России. Украинский дипломат также выступал с требованием не допускать россиян до турнира, однако организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России.