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1 час назад

На матче турнира Australian Open на трибунах появились болельщики с российским флагом

Илья Родин

На матче между российской и украинской теннисистками Камиллой Рахимовой и Екатериной Байндль в рамках турнира Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг России. Кроме того, на одном из фанатов была футболка с изображением главы РФ Владимира Путина, пишет «Московский комсомолец».

На матче украинской теннисистки болельщики развернули флаг России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Акция болельщиков вызвала взрыв негодования у посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

Он написал в социальных сетях, что осуждает публичную демонстрацию флага РФ на соревнованиях, к которым российские и белорусские теннисисты были допущены в нейтральном статусе.

«Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику «нейтрального флага», - подчеркнул Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что организаторы Australian Open сохранили прежнюю систему в сетке турнира. Россияне и белорусы в печатной версии расписания были обозначены аббревиатурами RUS и BLR.

Теннис,Камилла Рахимова,Владимир Путин,
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