На матче украинской теннисистки болельщики развернули флаг России

На матче между российской и украинской теннисистками Камиллой Рахимовой и Екатериной Байндль в рамках турнира Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг России. Кроме того, на одном из фанатов была футболка с изображением главы РФ Владимира Путина, пишет «Московский комсомолец».

Акция болельщиков вызвала взрыв негодования у посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

Он написал в социальных сетях, что осуждает публичную демонстрацию флага РФ на соревнованиях, к которым российские и белорусские теннисисты были допущены в нейтральном статусе.

«Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику «нейтрального флага», - подчеркнул Мирошниченко.