Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима и вышел во 2-й круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над австрийским игроком Домиником Тимом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Тима четыре эйса, нет ошибок на подаче и нет реализованных брейк-пойнтов. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.