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1 час назад

Большую часть матчей на Australian Open прервали из-за жары

Мир24иещё 1

Большую часть матчей – 13 игр – на проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису прервали из-за погоды. Индекс жары, который учитывает комбинацию температуры и влажности, достиг критического показателя, говорится в сообщении на сайте турнира.

Большую часть матчей на Australian Open прервали из-за жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединки продолжаются лишь на стадионах, которые оснащены выдвижной крышей. Поначалу предполагалось, что на остальных кортах матчи возобновятся в восемь часов утра по московскому времени, однако позднее начало перенесли еще на один час.

На данный момент столбики термометров в Мельбурне показывают 36 градусов выше нуля.

Ранее во второй круг этих сорвнований вышли Екатерина Александрова и Андрей Рублев.

Теннис,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,
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