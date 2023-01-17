Большую часть матчей на Australian Open прервали из-за жары

Большую часть матчей – 13 игр – на проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису прервали из-за погоды. Индекс жары, который учитывает комбинацию температуры и влажности, достиг критического показателя, говорится в сообщении на сайте турнира.

Поединки продолжаются лишь на стадионах, которые оснащены выдвижной крышей. Поначалу предполагалось, что на остальных кортах матчи возобновятся в восемь часов утра по московскому времени, однако позднее начало перенесли еще на один час.