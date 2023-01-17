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52 минуты назад

Рублев вышел во второй круг Australian open

Никита Бородкин

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian open благодаря победе над бывшей третьей ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом. Как сообщает «Чемпионат.com», игра закончилась со счетом 6:3, 6:4 и 6:2.

Рублев вышел во второй круг Australian open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игра проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублев, который сейчас является шестой ракеткой мира, выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. Тим оформил четыре эйса, не сделал ни одной ошибки на подаче и не реализовал брейк-пойнты.

Отметим, что во второй круг также удалось выйти россиянке Екатерине Александровой. Она обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счётом 6:2, 6:1. Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова проиграли стартовые матчи и завершили выступление в Мельбурне.

На Australian Open прервали большую часть матчей

Напомним, что Australian open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 млн долларов. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, у мужчин в предыдущем розыгрыше турнира лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Теннис,Эшли Барти,Аслан Карацев,Доминик Тим,Рафаэль Надаль,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,
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