Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian open благодаря победе над бывшей третьей ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом. Как сообщает «Чемпионат.com», игра закончилась со счетом 6:3, 6:4 и 6:2.

Игра проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублев, который сейчас является шестой ракеткой мира, выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. Тим оформил четыре эйса, не сделал ни одной ошибки на подаче и не реализовал брейк-пойнты.

Отметим, что во второй круг также удалось выйти россиянке Екатерине Александровой. Она обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счётом 6:2, 6:1. Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова проиграли стартовые матчи и завершили выступление в Мельбурне.