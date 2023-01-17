Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian open благодаря победе над бывшей третьей ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом. Как сообщает «Чемпионат.com», игра закончилась со счетом 6:3, 6:4 и 6:2.
Игра проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублев, который сейчас является шестой ракеткой мира, выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. Тим оформил четыре эйса, не сделал ни одной ошибки на подаче и не реализовал брейк-пойнты.
Отметим, что во второй круг также удалось выйти россиянке Екатерине Александровой. Она обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счётом 6:2, 6:1. Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова проиграли стартовые матчи и завершили выступление в Мельбурне.
Напомним, что Australian open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 млн долларов. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, у мужчин в предыдущем розыгрыше турнира лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.