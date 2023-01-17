Тарпищев прокомментировал запрет российских флагов на Australian Open

Все понимают, какую страну представляют теннисисты, несмотря на запрет российских флагов на трибунах Australian Open. Об этом ТАСС рассказал во вторник президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ранее Федерация тенниса Австралии официально запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Australian Open.
"Это правила, которые устанавливает каждый турнир сам. Речь же о болельщиках, посетителях стадионов, - сказал Тарпищев. - Теннисисты наши уже давно играют без флага, но все понимают, какую страну они представляют. Тем более, они играют каждую неделю".
Как сообщили в Федерации тенниса Австралии, основанием для запрета стали многочисленные жалобы украинских болельщиков, которые 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион Australian Open из-за флага РФ, поднятого на трибуне во время матча российской теннисистки Камиллы Рахимовой против украинки Катерины Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6), прошедшего в понедельник.
Australian Open проводится на покрытии "хард" и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль, который в финале обыграл Даниила Медведева.