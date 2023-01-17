Тарпищев прокомментировал запрет российских флагов на Australian Open

"Это правила, которые устанавливает каждый турнир сам. Речь же о болельщиках, посетителях стадионов, - сказал Тарпищев. - Теннисисты наши уже давно играют без флага, но все понимают, какую страну они представляют. Тем более, они играют каждую неделю".