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38 минут назад

Посольство РФ отреагировало на запрет российских флагов на Australian Open

Алиса Селезнёва

Запрет российского и белорусского флагов на трибунах Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) является примером недопустимой политизации спорта. Об этом заявил ТАСС посол России в Австралии Алексей Павловский.

Посольство РФ отреагировало на запрет российских флагов на AО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на матче между российской и украинской теннисистками Камиллой Рахимовой и Екатериной Байндль в рамках турнира Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг России. Кроме того, на одном из фанатов была футболка с изображением главы РФ Владимира Путина. Это вызвало резкую реакцию посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, который потребовал от Tennis Australia «немедленно применить политику «нейтрального флага».

После этого Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить на трибуны Australian Open российские и белорусские флаги, отметив, что основанием для запрета стали многочисленные жалобы украинских болельщиков.

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В свою очередь глава российской дипломатической миссии Алексей Павловский обратил внимание на то, что решение о запрете флагов России и Белоруссии на играх Открытого чемпионата Австралии по теннису стало очередным «примером недопустимой политизации спорта».

«Вдобавок к дискриминации российских теннисистов, вынужденных выступать под "нейтральным флагом", Федерация тенниса Австралии пошла еще дальше, запретив теперь и болельщикам на трибунах демонстрировать поддержку наших спортсменов», - констатировал он.

Дипломат назвал «прискорбным» то, что организаторы Открытого чемпионата Австралии «поддались откровенным политическим манипуляциям».

Теннис,Камилла Рахимова,Алексей Павловский,Владимир Путин,
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