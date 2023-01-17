Тарпищев считает, что Медведев и Рублев хорошо начали Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев хорошо начали Australian Open и одержали уверенные победы. Такое мнение ТАСС высказал во вторник президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Рублев во вторник обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 6:4, 6:2 и вышел во второй круг. Россиянин одержал первую победу в 2023 году, с учетом прошлого сезона он проиграл три матча подряд впервые с ноября 2020 года. Медведев в понедельник победил американского теннисиста Маркоса Гирона - 6:0, 6:1, 6:2.

"Медведев выиграл уверенно, втягивается в ритм турнира, пока все хорошо, - сказал Тарпищев. - Рублев победил в своем стиле, не дал Тиму никаких шансов. Но тот после травмы и еще далек от оптимальной формы. В целом ребята наши начали хорошо турнир".

Россиянин Аслан Карацев проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 6:7 (3:7), 5:7, 2:6. "Карацев вернулся к своему старому тренеру, и это хорошо. По качеству игры он выглядит неплохо, но у него остается проблема с позиции психологии", - отметил Тарпищев.