Australian Open: результаты Рублева, Карацева и Павлюченковой

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австрийца Доминика Тима и вышел во второй круг Australian Open. Встреча прошла во вторник в Мельбурне.

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Рублева. Он одержал первую победу в 2023 году, с учетом прошлого сезона россиянин проиграл три матча подряд впервые с ноября 2020 года. Во втором круге Рублев встретится с победителем матча между австралийцем Максом Перселлом и финном Эмилом Руусувуори. Россиянин Аслан Карацев проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 6:7 (3:7), 5:7, 2:6.

В женском турнире во второй круг вышла Екатерина Александрова, переигравшая бельгийку Исалин Бонавантюр (6:2, 6:1). Анастасия Павлюченкова, которая проводила второй турнир после семимесячного перерыва, связанного с травмой, уступила итальянке Камиле Джорджи (0:6, 1:6).

Рублеву 25 лет, он является первой ракеткой России и занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open (2021), Roland Garros (2020, 2022) и US Open (2017, 2020, 2022).

Тиму 29 лет, в рейтинге ATP он занимает 98-ю строчку. Лучшим результатом австрийского теннисиста является победа на US Open в 2020 году.