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1 час назад

Украинка Костюк заявила, что не будет пожимать руки российским теннисисткам на Australian Open

Матч ТВ

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что не пожмет руку соперницам из России и Белоруссии во время Открытого чемпионата Австралии.

В сентябре 2022 года 20 летняя спортсменка отказалась жать руку представительнице Белоруссии Виктории Азаренко после их встречи на US Open (2:6, 3:6) из за позиции соперницы по ситуации на Украине.

— Я не изменилась в отношении того, что происходит на Украине и в туре. Тот, кто высказывается ясно против, имеет полное право быть в туре, но тот, кто этого не делает… Думаю, что это просто бесчеловечно. Я вообще ни с кем не разговариваю из российских и белорусских теннисистов. Я почти не здороваюсь с ними, — цитирует Костюк Reuters.

На старте Australian Open Костюк обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:4. Во втором круге соперницей украинки станет Оливия Гадеки из Австралии. Игра запланирована на 18 января, начало — 03:00 по московскому времени.

Посольство РФ отреагировало на запрет российских флагов на AО

Ранее Австралийская федерация тенниса (Tennis Australia) запретила использовать флаги РФ и Белоруссии на трибунах во время матчей на Australian Open.

Теннис,Видео,Аманда Анисимова,Марта Костюк,Виктория Азаренко,
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