— Я не изменилась в отношении того, что происходит на Украине и в туре. Тот, кто высказывается ясно против, имеет полное право быть в туре, но тот, кто этого не делает… Думаю, что это просто бесчеловечно. Я вообще ни с кем не разговариваю из российских и белорусских теннисистов. Я почти не здороваюсь с ними, — цитирует Костюк Reuters.