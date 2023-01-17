Веснина высказалась о запрете приносить флаги РФ на трибуны на Australian Open

«Странное решение о запрете приносить флаги. Почему человек не может принести флаг своей страны на трибуну? Думаю, для наших и белорусских теннисистов непростое время проходит сейчас. Думаю, они уже настраиваются несмотря ни на что. Знаю, что есть наши болельщики, что их поддерживают. Не важно, из какой ты страны, тебя всё равно поддерживают и за тебя всегда болеют. Надеюсь, никак это не повлияет. Наши ребята и девушки уверенно настроенны и мотивированы на этот «Турнир большого Шлема», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.