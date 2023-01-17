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38 минут назад

Веснина назвала странным запрет приносить российские флаги на трибуны на Australian Open

Чемпионат.com

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала запрет российских и белорусских флагов на Australian Open.

Веснина высказалась о запрете приносить флаги РФ на трибуны на Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Странное решение о запрете приносить флаги. Почему человек не может принести флаг своей страны на трибуну? Думаю, для наших и белорусских теннисистов непростое время проходит сейчас. Думаю, они уже настраиваются несмотря ни на что. Знаю, что есть наши болельщики, что их поддерживают. Не важно, из какой ты страны, тебя всё равно поддерживают и за тебя всегда болеют. Надеюсь, никак это не повлияет. Наши ребята и девушки уверенно настроенны и мотивированы на этот «Турнир большого Шлема», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Теннис,Георгий Горностаев,Елена Веснина,
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