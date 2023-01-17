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31 минуту назад

Белорусская теннисистка оценила запрет флага на трибунах Australian Open

Lenta.ru

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила запрет флагов России и Белоруссии на трибунах Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2023 года. Слова спортсменки приводит YouTube-канал Australian Open TV.

Белорусская теннисистка оценила запрет флага на трибунах Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если всем лучше от этого, то ладно. Я никак не могу повлиять на эту ситуацию. Что еще я могу сказать? Они так решили — хорошо, без флагов — ладно», — заявила Соболенко.

Она отметила, что теннис и спорт не имеют ничего общего с политикой.

Ранее 17 января стало известно, что Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны чемпионата из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы турнира напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других зрителей.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако спортсменов не допустили до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Россиянам также запретили выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Теннис,Арина Соболенко,
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