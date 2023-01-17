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1 час назад

Судья побежал за болельщиком, укравшим полотенце у китайской теннисистки после матча на AO

Чемпионат.com

По окончанию матча первого круга на проходящем Australian Open между китаянкой Линь Чжу и канадской теннисисткой Ребеккой Марино случился забавный инцидент.

Болельщик украл полотенце у китайской теннисистки после матча на AO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Канадка, которая уступила своей сопернице 2:6, 4:6, во время рукопожатия с британским судьёй матча Джеймсом Кеотхавонгом, заметила, как кто-то из болельщиков взял полотенце китайской теннисистки. Марино обратила на это внимание арбитра, который тут же слез с судейской вышки и побежал за болельщиком.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Линь Чжу, которая занимает 87-е место в рейтинге WTA, сыграет со представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая в своём стартовом матче нанесла поражение британке Хэрриет Дарт — 7:5, 6:1.

Теннис,Ребекка Марино,
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