Болельщик украл полотенце у китайской теннисистки после матча на AO

Канадка, которая уступила своей сопернице 2:6, 4:6, во время рукопожатия с британским судьёй матча Джеймсом Кеотхавонгом, заметила, как кто-то из болельщиков взял полотенце китайской теннисистки. Марино обратила на это внимание арбитра, который тут же слез с судейской вышки и побежал за болельщиком.