Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
35 минут назад

Болл-бой стащил ракетку Надаля во время матча с Дрэйпером. Испанец приостановил игру

Чемпионат.com

Любопытный инцидент произошёл во время матча первого круга Australian Open между действующим победителем турнира Рафаэлем Надалем и британцем Джеком Дрэйпером.

У Надаля утащили ракетку прямо во время матча
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во время перерыва после первого сета испанец выглядел озадаченно и что-то искал. Впоследствии стало ясно, что один из рядом стоящих с ним болл-боев взял ракетку, которой Надаль ещё на тот момент пользовался. Рафа, известный своими суевериями во время матчей, приостановил игру.

«Болл-бой, болл-бой забрал мою ракетку», — объяснил свои действия Надаль.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

Однако найти того самого болл-боя не удавалось и Надалю пришлось достать из своей сумки вторую ракетку, что нарушило его знаменитый суеверный подход ко всему во время матчей.

Тем не менее, случившееся никак не повлияло на успех испанца в этой встрече. Он одолел своего соперника 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители