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6 минут назад

Формат проведения турнира по хоккею среди исламских стран могут изменить

ТАСС

Турнир по хоккею среди исламских стран и Республики Татарстан может быть реформирован. Об этом ТАСС во вторник рассказал вице-президент Ассоциации развития хоккея исламских стран по Азии, президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов.

Формат проведения турнира по хоккею среди исламских стран могут изменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый подобный турнир проходит в Казани с 14 по 17 января, в нем принимают участие мужские и женские команды. Победителями мужского турнира стали команды из ОАЭ и Татарстана. В финале женского турнира сыграют команды Ирана и Татарстана. В мужском турнире 12 команд были разбиты на три группы по четыре в каждой, в женском турнире была одна группа с пятью командами.

"Это только начало, слабые команды играли с сильными, то есть разного уровня, - сказал Оморканов. - Думаю, со временем мы разделим турнир на дивизионы, чтобы между собой играли команды одинакового уровня".

В рамках турнира была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран, в которую вошли федерации хоккея 13 стран - ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции, а также Федерация хоккея Республики Татарстан. Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани.

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