Формат проведения турнира по хоккею среди исламских стран могут изменить

Турнир по хоккею среди исламских стран и Республики Татарстан может быть реформирован. Об этом ТАСС во вторник рассказал вице-президент Ассоциации развития хоккея исламских стран по Азии, президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов.

Первый подобный турнир проходит в Казани с 14 по 17 января, в нем принимают участие мужские и женские команды. Победителями мужского турнира стали команды из ОАЭ и Татарстана. В финале женского турнира сыграют команды Ирана и Татарстана. В мужском турнире 12 команд были разбиты на три группы по четыре в каждой, в женском турнире была одна группа с пятью командами.