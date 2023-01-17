Рахимова прокомментировала флаг России на ее матче

Камилла Рахимова выпустила заявление по поводу того, что вчера на ее матче Australian Open против украинки Катерины Байндль сидели зрители с российским флагом.

«Я бы хотела пояснить обстоятельства вокруг того, что случилось на моем вчерашнем матче на Australian Open. В время матчи какие-то люди (зрители) были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана

Я приехала на Australian Open, чтобы выступать как теннисистка, и хочу, чтобы так ко мне и относились. Нас с командой обвинили в том, что чрезвычайно далеко от правды и никак не отражает наши убеждения.