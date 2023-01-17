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28 минут назад

Рахимова о флаге России на ее матче: «Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой»

Sports.ru

Камилла Рахимова выпустила заявление по поводу того, что вчера на ее матче Australian Open против украинки Катерины Байндль сидели зрители с российским флагом.

Рахимова прокомментировала флаг России на ее матче
Фото: Sports.ruSports.ru

Сегодня организаторы запретили проносить флаги России и Беларуси на трибуны.

«Я бы хотела пояснить обстоятельства вокруг того, что случилось на моем вчерашнем матче на Australian Open. В время матчи какие-то люди (зрители) были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана

Я приехала на Australian Open, чтобы выступать как теннисистка, и хочу, чтобы так ко мне и относились. Нас с командой обвинили в том, что чрезвычайно далеко от правды и никак не отражает наши убеждения.

Прошу прощения за вред, который принесла ложная информация».

Пост Рахимова сопроводила фотографией рукопожатия с Байндль и пожелала ей удачи в следующем круге.

Теннис,Камилла Рахимова,
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