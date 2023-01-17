Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
21 минуту назад

Журова объяснила, почему был введен запрет российского флага на Australian Open

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение организаторов теннисного Australian Open запретить российские и белорусские флаги на трибунах во время матчей турнира в Мельбурне.

Журова объяснила, почему был введен запрет российского флага на Australian Open
Фото: Матч ТВМатч ТВ

О запрете флагов России и Белоруссии на Открытом чемпионате Австралии во вторник сообщила австралийская федерация тенниса (Tennis Australia), отметив, что «они продолжат работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия на турнире».

Как отмечается, российские флаги были замечены во время матча первого раунда между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой, а также во время встречи Даниила Медведева с американцем Маркосом Гироном.

— Наверное, украинские организации и ряд других, те же самые англичане, видимо, очень сильно надавили на международную федерацию. Допустить того, что на трибунах сейчас будут российские флаги, когда будут выступать российские спортсмены, это, практически то же самое, что разрешить поднимать российский флаг в случае их победы. Вот поэтому ограничения и были введены, — сказала Журова в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Australian Open стартовал 16 января и завершится 29 января.

Теннис,Маркос Гирон,Камилла Рахимова,Даниил Медведев,Светлана Журова,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители