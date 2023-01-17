Журова объяснила, почему был введен запрет российского флага на Australian Open

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение организаторов теннисного Australian Open запретить российские и белорусские флаги на трибунах во время матчей турнира в Мельбурне.
О запрете флагов России и Белоруссии на Открытом чемпионате Австралии во вторник сообщила австралийская федерация тенниса (Tennis Australia), отметив, что «они продолжат работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия на турнире».
Как отмечается, российские флаги были замечены во время матча первого раунда между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой, а также во время встречи Даниила Медведева с американцем Маркосом Гироном.
— Наверное, украинские организации и ряд других, те же самые англичане, видимо, очень сильно надавили на международную федерацию. Допустить того, что на трибунах сейчас будут российские флаги, когда будут выступать российские спортсмены, это, практически то же самое, что разрешить поднимать российский флаг в случае их победы. Вот поэтому ограничения и были введены, — сказала Журова в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Australian Open стартовал 16 января и завершится 29 января.