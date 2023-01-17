Журова объяснила, почему был введен запрет российского флага на Australian Open

— Наверное, украинские организации и ряд других, те же самые англичане, видимо, очень сильно надавили на международную федерацию. Допустить того, что на трибунах сейчас будут российские флаги, когда будут выступать российские спортсмены, это, практически то же самое, что разрешить поднимать российский флаг в случае их победы. Вот поэтому ограничения и были введены, — сказала Журова в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».