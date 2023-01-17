— Я человек старой формации. Мне говорили, что я не должен говорить о политике, заниматься ей. Поэтому считаю, что это целиком и полностью дело организаторов. Спортсмены тут ни при чем. Эти флаги на трибуны принесли зрители, симпатизирующие России. Разве только они положительно относятся к нашей стране? Вся Европа уже понимает, что без России жизни нет, — сказал Камельзон RT.