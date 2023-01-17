Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
50 минут назад

«Вся Европа уже понимает, что без России жизни нет» — Камельзон

Матч ТВ

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что спортсмены не имеют отношения к решению Федерации тенниса Австралии запретить болельщикам приносить флаги России и Белоруссии на матчи Australian Open.

«Вся Европа уже понимает, что без России жизни нет»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я человек старой формации. Мне говорили, что я не должен говорить о политике, заниматься ей. Поэтому считаю, что это целиком и полностью дело организаторов. Спортсмены тут ни при чем. Эти флаги на трибуны принесли зрители, симпатизирующие России. Разве только они положительно относятся к нашей стране? Вся Европа уже понимает, что без России жизни нет, — сказал Камельзон RT.

Российские флаги были замечены во время матча первого раунда между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой, а также во время поединка Даниила Медведева с американцем Маркосом Гироном.

Теннис,Маркос Гирон,Камилла Рахимова,Владимир Камельзон,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители