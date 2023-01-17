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24 минуты назад

Джокович легко обыграл Карбальеса-Баэну и вышел во второй круг Australian Open

Чемпионат.comиещё 1

21-кратный победитель турниров «Большого Шлема» серб Новак Джокович одержал уверенную победу над испанским теннисистом Роберто Карбальесом-Баэной в матче первого круга Australian Open — 6:3, 6:4, 6:0.

Джокович вышел во второй круг Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

Джокович сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник четыре раза подал навылет, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одного ьрейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

Напомним, сербский теннисист вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии-2022 из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19.

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