Джокович вышел во второй круг Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого Шлема» серб Новак Джокович одержал уверенную победу над испанским теннисистом Роберто Карбальесом-Баэной в матче первого круга Australian Open — 6:3, 6:4, 6:0.
Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.
Джокович сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник четыре раза подал навылет, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одного ьрейк-пойнта из трёх.
Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).
Напомним, сербский теннисист вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии-2022 из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19.