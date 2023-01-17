Рахимова сделала заявление о триколоре на матче с ее участием

Российская теннисистка Камилла Рахимова в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сделала заявление о появлении триколора на матче первого круга Australian Open с ее участием.

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«Во время матча какие-то зрители были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой», — подчеркнула спортсменка.

Она добавила, что приехала на турнир ради соревнований, а не для политических высказываний. Рахимова извинилась за вред, который принесла ложная информация.

Во время матча первого круга Australian Open между Рахимовой и украинкой Катериной Байндль, который состоялся 16 января, болельщики на трибунах вывесили российский флаг. Это вызвало недовольство у украинских болельщиков. Рахимова проиграла сопернице со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 1:6.