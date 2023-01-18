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19 минут назад

Установлена личность пронесшего флаг России на матч Australian Open зрителя

Lenta.ru

Журналисты «Московского комсомольца» («МК») установили личность пронесшего флаг России на матч первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль зрителя. Информация доступна на сайте издания.

Установлена личность зрителя с флагом России на матче Australian Open
Фото: lenta.rulenta.ru

По информации источника, болельщиком, повесившим триколор на заграждение за своей спиной, оказался 36-летний Юджин Ротман. Он родился в Москве, однако переехал в Австралию в пятилетнем возрасте. Вместе с другом Ротман поддерживал Рахимову, так как, по его словам, на трибунах за нее больше никто не болел.

Матч состоялся 16 января, победу в нем одержала Байндль со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1. Появившийся на трибунах российский флаг вызвал недовольство у украинских болельщиков.

После этого Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги. Организаторы напомнили, что изначально фанаты могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.

Теннис,Камилла Рахимова,
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