Надаль потерпел сенсационное поражение на Australian Open

Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играл с представителем США Маккензи Макдональдом. Надаль уступил со счётом 0:3

Первая партия закончилась неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Во втором сете Маккензи также выиграл со счётом 6:4, а в третьем — со счётом 7:5.

Напомним, в первом круге Надаль одолел британца Джека Дрэйпера. Встреча завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом раунде турнира в пяти сетах одолел своего соотечественника Брэндона Накашиму.