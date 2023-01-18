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29 минут назад

Надаль сенсационно уступил Макдональду во 2-ом круге Australian Open

Чемпионат.com

Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играл с представителем США Маккензи Макдональдом. Надаль уступил со счётом 0:3

Надаль потерпел сенсационное поражение на Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первая партия закончилась неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Во втором сете Маккензи также выиграл со счётом 6:4, а в третьем — со счётом 7:5.

Напомним, в первом круге Надаль одолел британца Джека Дрэйпера. Встреча завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом раунде турнира в пяти сетах одолел своего соотечественника Брэндона Накашиму.

Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор. В финальной встрече он в пяти партиях обыграл представителя России Даниила Медведева.

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