Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль потерпел сенсационное поражение от американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open. Об этом пишет «Чемпионат».

Первый сет закончился со счетом 6:4 в пользу Макдональда. Во втором сете американец также выиграл со счетом 6:4, и завершил разгром со счетом 7:5.

При этом во втором сете Надаль, который является действующим победителем Australian Open, брал медицинскую паузу, а матч испанец доигрывал с травмой ноги. В следующем круге Макдональд встретится с победителем матча между чехом Далибором Сврчиной и японцем Ёсихито Нисиокой, сообщает ТАСС.

27-летний Макдональд занимает 65-е место в мировом рейтинге, у него нет побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде.