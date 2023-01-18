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2 часа назад

Надаль сенсационно проиграл во втором круге Australian Open

Алиса Селезнёва

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль потерпел сенсационное поражение от американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open. Об этом пишет «Чемпионат».

Первый сет закончился со счетом 6:4 в пользу Макдональда. Во втором сете американец также выиграл со счетом 6:4, и завершил разгром со счетом 7:5.

При этом во втором сете Надаль, который является действующим победителем Australian Open, брал медицинскую паузу, а матч испанец доигрывал с травмой ноги. В следующем круге Макдональд встретится с победителем матча между чехом Далибором Сврчиной и японцем Ёсихито Нисиокой, сообщает ТАСС.

27-летний Макдональд занимает 65-е место в мировом рейтинге, у него нет побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде.

Летом 2022 года испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона. Он объяснил свое решение тем, что из-за травмы не может рассчитывать на победу в полуфинальном матче турнира, поэтому не считает нужным продолжать участие в соревнованиях.

Теннис,Видео,Рафаэль Надаль,
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