Тарпищев высказался о вылете Рафаэля Надаля с Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о вылете испанца Рафаэля Надаля с Australian Open.
«Не назвал бы это сенсационным поражением. Надаль в этом году всего два матча выиграл. Рафа весь в травмах — игра не соответствовала его уровню. Никакого удивления нет. Баланс у него явно отрицательный.
Изначально говорил, что у Медведева сетка неплохая, потому что Надаль уже не тот. Теперь всё зависит от Медведева», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.