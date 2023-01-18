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7 часов назад

Тарпищев: не удивлён вылету Надаля с Australian Open

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Евгений Кафельников прокомментировал ранний вылет Рафаэля Надаля с Australian Open
Фото: BetassistBetassist

Carl Recine / Reuters Тарпищев: не удивлён вылету Надаля с Australian Open

Испанец не сумел пробиться в 1/16 финала турнира «Большого шлема».

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о неудачном выступлении испанца Рафаэля Надаля на Australian Open — 2023. 37-летний испанец покинул розыгрыш турнира «Большого шлема» уже после второго круга.

«Не назвал бы поражение Надаля сенсационным. Рафа в 2023 году всего в двух матчах победил. Надаль сейчас весь в травмах — его теннис не соответствовал его уровню. Никакого удивления в таком итоге у меня нет. Баланс у него явно отрицательный.

Я изначально говорил, что у Даниила Медведева неплохая сетка на нынешнем турнире, потому что Надаль уже не тот. Теперь всё зависит от самого Медведева», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Надаль во втором круге уступил американцу Маккензи Макдональду (65-я ракетка мира) в трёх сетах со счётом 4:6, 4:6, 5:7. Отметим, что Рафа был посеян на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, а также является его действующим победителем.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Шамиль Тарпищев,
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