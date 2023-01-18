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1 час назад

Надаль признался, что думал о завершении карьеры по ходу матча с Макдональдом

Чемпионат.comиещё 2

22-кратный победитель турниров «Большого Шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал неожиданное поражение от американского теннисиста Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open.

Надаль прокомментировал неожиданное поражение от Макдональда
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я всё ещё не могу понять, в чём проблема. Меня ещё беспокоит бедро, мне ещё нужно проанализировать, что случилось. Сейчас трудно сказать, в чём именно причина. Я устал говорить о травмах. Я пытался бороться до конца. Я думал о завершении карьеры, я совсем не мог бить с бэкхенда и перемещаться, но я хотел доиграть матч.

Я не советовался со своей командой по поводу завершения (карьеры. — Прим. «Чемпионата»). Я достаточно взрослый, чтобы самому принимать решения. Я не хотел заканчивать в статусе действующего чемпиона. Я старался изо всех сил до конца», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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