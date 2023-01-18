Надаль прокомментировал неожиданное поражение от Макдональда

«Я всё ещё не могу понять, в чём проблема. Меня ещё беспокоит бедро, мне ещё нужно проанализировать, что случилось. Сейчас трудно сказать, в чём именно причина. Я устал говорить о травмах. Я пытался бороться до конца. Я думал о завершении карьеры, я совсем не мог бить с бэкхенда и перемещаться, но я хотел доиграть матч.