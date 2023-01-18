Российская теннисистка Потапова с победы стартовала на Australian Open

Россиянка Потапова в первом круге Australian Open обыграла бывшую 3-ю ракетку мира

Анастасия провела отличный матч и заслуженно прошла дальше.

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на Australian Open — 2023. В матче первого круга турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде 21-летняя россиянка обыграла американку Слоан Стивенс (36-я ракетка мира) в двух сетах со счётом 7:6 (7-2), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. По итогу встречи на счету Потаповой оказался один эйс, семь ошибок на своей подаче и пять брейков из девяти брейк-пойнтов. Стивенс не смогла выполнить ни одной подачи невылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных.

Отметим, что в июле 2018 года Слоан Стивенс занимала третью позицию в рейтинге WTA. В 2017 году американка выиграла титул на US Open.