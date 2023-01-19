Самсонова вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Во втором раунде россиянка, посеянная на турнире под 18-м номером, потерпела поражение от хорватки Донны Векич которая занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), — 3:6, 0:6.

Игра продлилась 1 час 8 минут.

Самсонова совершила три эйса, три двойные ошибки и не реализовала в прошедшей встрече ни одного брейк-пойнта. Векич сделала две подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Векич в первом круге одержала победу над россиянкой Оксаной Селехметьевой, а в следующем круге встретится с победительницей в матче Анастасия Потапова (Россия) — Нурия Парризас-Диас (Испания).

Ранее стало известно, что полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» и сборной Армении не намерен уходить из команды во время зимнего трансферного окна, несмотря на интерес нескольких европейских клубов.