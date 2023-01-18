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1 час назад

Грачёва разгромила Касаткину на Australian Open, отдав ей всего два гейма

Betassist

Грачёва разгромила Касаткину на Australian Open, отдав ей всего два гейма

Грачёва разгромила Касаткину на Australian Open
Фото: BetassistBetassist

Дарья потерпела чувствительное поражение.

Первая ракетка России, восьмая сеяная на Australian Open — 2023 Дарья Касаткина провалилась на первом в сезоне турнире «Большого шлема». В матче первого круга она была разгромлена соотечественницей Варварой Грачёвой в двух сетах со счётом 1:6, 1:6.

Продолжительность матча составила всего 55 минут. По итогу встречи Грачёвой удалось не выполнить ни одного эйса, Варвара допустила две ошибки на своей подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти попыток. Касаткина также не смогла выполнить ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк из четырёх брейк-пойнтов.

Соперницей Грачёвой по втором кругу станет итальянка Лукреция Стефанини, которая в своём стартовом матче в Мельбурне неожиданно обыграла немку Татьяну Марию (3:6, 7:5, 6:4).

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