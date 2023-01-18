Грачёва разгромила Касаткину на Australian Open

Первая ракетка России, восьмая сеяная на Australian Open — 2023 Дарья Касаткина провалилась на первом в сезоне турнире «Большого шлема». В матче первого круга она была разгромлена соотечественницей Варварой Грачёвой в двух сетах со счётом 1:6, 1:6.

Продолжительность матча составила всего 55 минут. По итогу встречи Грачёвой удалось не выполнить ни одного эйса, Варвара допустила две ошибки на своей подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти попыток. Касаткина также не смогла выполнить ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк из четырёх брейк-пойнтов.