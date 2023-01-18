Кафельников прокомментировал вылет Надаля с Australian Open

«Многие не удивлены вылету Надаля? Лично я удивлён. Если бы всё было нормально с физическими кондициями, то не проиграл бы. Видимо, всё же что-то случилось — начала беспокоить травма бедра. Для меня поражение Надаля во втором круге — это сюрприз», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.