Стал известен соперник Даниила Медведева в третьем круге Australian Open

Американский теннисист Себастьян Корда (31-я ракетка мира) обыграл японца Йосуке Ватануки (138-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

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Себастьян Корда одержал победу со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. На счету Ватануки шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 17. Корда 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.

Во втором круге Себастьян Корда сыграет с Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, победил австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:2, 6:2.