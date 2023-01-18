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45 минут назад

Стал известен соперник Даниила Медведева в третьем круге Australian Open

Чемпионат.com

Американский теннисист Себастьян Корда (31-я ракетка мира) обыграл японца Йосуке Ватануки (138-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Стал известен соперник Даниила Медведева в третьем круге Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Себастьян Корда одержал победу со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. На счету Ватануки шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 17. Корда 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.

Во втором круге Себастьян Корда сыграет с Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, победил австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот турнир.

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