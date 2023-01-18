Австралийский болельщик Юджин Ротман, пронесший флаг России на матч Australian Open, объяснил свой поступок. Об этом сообщает Sport24.

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По словам иностранца, он не пытался разжигать ненависть.

«Нужно вспомнить, что много лет назад народ этого флага — русские мужчины и женщины — боролись с нацизмом и победили его. Если бы не это, весь мир говорил бы сейчас по-немецки и по-японски», — заявил Ротман.

Ранее стало известно, что болельщик родился в Москве, но в пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Австралию. Юджину Ротману сейчас 36 лет.

Во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль, который состоялся 16 января, Ротман вывесил российский флаг. Это вызвало недовольство украинских болельщиков. Рахимова проиграла сопернице со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 1:6.