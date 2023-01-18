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29 минут назад

Греческая теннисистка пожаловалась на россиянку на Australian Open

Илья Родин

Греческая теннисистка Мария Саккари пожаловалась судьям на поведение российской спортсменки Дианы Шнайдер во время матча на Australian Open. Об этом пишет Eurosport.

Греческая теннисистка пожаловалась на россиянку на Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Шнайдер выиграла первый сет до того, как Саккари рассердилась и обратилась с жалобой. Вместе с тем, матч завершился победой гречанки со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

«Если она еще раз закричит мне в лицо... Нет, она идет в мою сторону. Если это еще раз повторится, я поговорю с рефери», - подчеркнула греческая спортсменка.

Уточняется, что в турнирной сетке осталось пять россиянок. Это Варвара Грачева, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

«Российские теннисисты переживут, если не увидят флаги на трибунах Australian Open»

Ранее сообщалось, что появление на трибунах стадиона, на котором проходит турнир, болельщиков с российскими флагами вызвало возмущение у посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Диана Шнайдер,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Мария Саккари,Екатерина Александрова,
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