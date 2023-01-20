Азаренко одержала волевую победу над Мэдисон Кис на AO

В матче второго раунда Азаренко одержала волевую победу над американкой Мэдисон Кис — 1:6, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Азаренко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Кис два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.