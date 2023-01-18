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1 час назад

Фанат заявил, что принесет на Australian Open сербский флаг вместо российского

Илья Родин

Австралиец русского происхождения Юджин Роутман, у которого в среду, 18 января, конфисковали российский флаг на Australian Open, заявил, что в следующий раз принесет на стадион флаг Сербии и перевернет его. Об этом пишет РИА «Новости».

Фанат придумал способ пронести на Australian Open российский флаг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. У сербского флага полосы располагаются в обратном порядке: верхняя - красная, средняя - синяя, нижняя - белая.

Фаната с флагом РФ выгнали с матча на Australian Open

Уточняется, что болельщик ранее дважды продемонстрировал флаг России. В понедельник, 16 января, он развернул его на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. В среду, 18 января, Роутман продемонстрировал российский флаг во время матча Даниила Медведева.

По словам фаната, после первого выхода с флагом, у него не возникло проблем с полицией. Во время второй акции секьюрити немедленно отреагировали на флаг его в руках, схватили его и вывели со стадиона.

Роутман заявил, что в пятницу, 20 января, после окончания временного запрета на посещение турнира, снова придет с флагом на стадион.

«Собираюсь снова пойти на турнир. Возьму с собой сербский флаг и переверну его, чтобы он выглядел, как российский», - подчеркнул болельщик.

Фанат подчеркнул, что не опасается проблем с полицией, так как при этом не нарушит никаких правил.

Теннис,Камилла Рахимова,Даниил Медведев,
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