Кафельников затруднился объяснить поражение Касаткиной на Australian Open

"У меня нет понимания, почему Дарья проиграла встречу своей соотечественнице. Трудно дать характеристику, почему Касаткина была совершенно не готова. По ее стандартам это неудачное выступление в первом круге, будучи восьмой ракеткой мира. Наверное, рассчитывали, что она продержится минимум до второй недели", - заявил Кафельников.