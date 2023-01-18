Кафельников затруднился объяснить поражение Касаткиной на Australian Open

Именитый российский теннисист Евгений Кафельников высказался о поражении представительницы России Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает Sport24.
Касаткина, восьмая ракетка мира, разгромно проиграла своей соотечественнице Варваре Грачевой, которая занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 97-е место, — 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 54 минуты.
"У меня нет понимания, почему Дарья проиграла встречу своей соотечественнице. Трудно дать характеристику, почему Касаткина была совершенно не готова. По ее стандартам это неудачное выступление в первом круге, будучи восьмой ракеткой мира. Наверное, рассчитывали, что она продержится минимум до второй недели", - заявил Кафельников.
В следующем раунде Грачева сыграет с представительницей Италии Лукрецией Стефани, которая выбила из розыгрыша немку Татьяну Марию.
Касаткина — победительница семи турниров WTA (в шести в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. В 2022 году Касаткиной было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии.