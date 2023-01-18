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3 часа назад

Кафельников затруднился объяснить разгромное поражение Касаткиной на Australian Open

Газета.Ruиещё 1

Именитый российский теннисист Евгений Кафельников высказался о поражении представительницы России Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает Sport24.

Кафельников затруднился объяснить поражение Касаткиной на Australian Open
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Касаткина, восьмая ракетка мира, разгромно проиграла своей соотечественнице Варваре Грачевой, которая занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 97-е место, — 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 54 минуты.

"У меня нет понимания, почему Дарья проиграла встречу своей соотечественнице. Трудно дать характеристику, почему Касаткина была совершенно не готова. По ее стандартам это неудачное выступление в первом круге, будучи восьмой ракеткой мира. Наверное, рассчитывали, что она продержится минимум до второй недели", - заявил Кафельников.

В следующем раунде Грачева сыграет с представительницей Италии Лукрецией Стефани, которая выбила из розыгрыша немку Татьяну Марию.

Касаткина — победительница семи турниров WTA (в шести в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. В 2022 году Касаткиной было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

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