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7 минут назад

Кудерметова не смогла пробиться в третий круг Australian Open

Газета.Ru

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг Australian Open, уступив американке Кэти Волынец.

Кудерметова проиграла американке на турнире Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут завершилась победой американки в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:2. В следующем круге Волынец сыграет с победительницей пары Чжан Шуай — Петра Мартич. Напомним, что российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага.

Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн. Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.

Ранее знаменитый российский тренер Владимир Камельзон рассказал о том, кто может помешать Даниилу Медведеву выйти в полуфинал в его части сетки после того, как Рафаэль Надаль вылетел в первом же матче.

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