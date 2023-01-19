Кудерметова проиграла американке на турнире Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг Australian Open, уступив американке Кэти Волынец.

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Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут завершилась победой американки в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:2. В следующем круге Волынец сыграет с победительницей пары Чжан Шуай — Петра Мартич. Напомним, что российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага.

Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн. Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.