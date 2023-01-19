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1 час назад

Рублев обыграл Руусувуори и пробился в третий круг Australian open

Никита Бородкин

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл финского спортсмена Эмиля Руусувуори в матче второго круга Australia Open. Как сообщает «Чемпионат.com», встреча проходила на хардовом покрытии и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Рублев обыграл Руусувуори и пробился в третий круг Australian open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский теннисист выполнил 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. Финский спортсмен совершил девять эйсов, две двойные ошибки и лишь один брейк-пойнт.

Следующий матч с участием Рублева состоится 20 января. Он выйдет на корт против англичанина Даниэля Эванса, который одержал победу над французом Жереми Шарди.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующим победителем среди женщин является Эшли Бартли, а среди мужчин — Рафаэль Надаль.

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