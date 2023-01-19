Рублев обыграл Руусувуори и пробился в третий круг Australian open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл финского спортсмена Эмиля Руусувуори в матче второго круга Australia Open. Как сообщает «Чемпионат.com», встреча проходила на хардовом покрытии и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российский теннисист выполнил 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. Финский спортсмен совершил девять эйсов, две двойные ошибки и лишь один брейк-пойнт.

Следующий матч с участием Рублева состоится 20 января. Он выйдет на корт против англичанина Даниэля Эванса, который одержал победу над французом Жереми Шарди.