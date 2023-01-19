Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Новак Джокович в социальных сетях раскритиковал Eurosport

Чемпионат.com

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович в своих социальных сетях раскритиковал сервис Eurosport, который также транслирует матчи Australian Open.

Джокович раскритиковал Eurosport
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своих социальных сетях Eurosport опубликовали отрывок трансляции, как Джокович убегает в подтрибунное помещение, написав, что серб игнорировал правила и судью. Джокович ответил.

«Судья на вышке разрешил мне сходить в туалет, но предупредил, что у меня нет перерыва на туалет, так как я просто переодевался во время перерыва. Так что она сказала мне (вы не засняли это на камеру), что мне нужно поторопиться. Когда я почти вышел из корта, она крикнула мне (я не слышал), что туалет находится на противоположной стороне корта. Я нашёл один, мне пришлось торопиться из-за времени. Я не «игнорировал» ни судью, ни правила. Она дала мне разрешение и сказала, чтобы я был быстрым. В следующий раз будьте внимательны к тому, что вы публикуете. Вы несёте ответственность перед многими любителями спорта, которые подписаны на вашу страницу», — написал Джокович.

Теннис,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители