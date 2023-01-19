Джокович раскритиковал Eurosport

«Судья на вышке разрешил мне сходить в туалет, но предупредил, что у меня нет перерыва на туалет, так как я просто переодевался во время перерыва. Так что она сказала мне (вы не засняли это на камеру), что мне нужно поторопиться. Когда я почти вышел из корта, она крикнула мне (я не слышал), что туалет находится на противоположной стороне корта. Я нашёл один, мне пришлось торопиться из-за времени. Я не «игнорировал» ни судью, ни правила. Она дала мне разрешение и сказала, чтобы я был быстрым. В следующий раз будьте внимательны к тому, что вы публикуете. Вы несёте ответственность перед многими любителями спорта, которые подписаны на вашу страницу», — написал Джокович.